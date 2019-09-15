В Антарктиді учасники української експедиції вперше в історії провели марш за права тварин.
15 вересня на станції Академік Вернадський учасники української експедиції виступили на захист прав тварин.
Це відбулося у рамках Всеукраїнського маршу за тварин — 2019, який організовує рух UАnimals.
Через різницю в часі з Антрактидою марш на станції Академік Вернадський вирішили провести трохи раніше.
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Учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях.
– Тварини – не ресурс! – зазначили активісти.
Сьогодні о 12.00 марш стартує в 24 містах України. У Києві всі охочі можуть приєднатися до маршу в парку Шевченка.
Раніше ми розповідали, як взяти тварину з притулку.