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В Антарктиді вперше пройшов марш за права тварин

В Антарктиді учасники української експедиції вперше в історії провели марш за права тварин.

В Антарктиді вперше пройшов марш за права тварин

15 вересня на станції Академік Вернадський учасники української експедиції виступили на захист прав тварин.

Це відбулося у рамках Всеукраїнського маршу за тварин — 2019, який організовує рух UАnimals.

Через різницю в часі з Антрактидою марш на станції Академік Вернадський вирішили провести трохи раніше.

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Учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях.

Тварини – не ресурс! – зазначили активісти.

Сьогодні о 12.00 марш стартує в 24 містах України. У Києві всі охочі можуть приєднатися до маршу в парку Шевченка.

Раніше ми розповідали, як взяти тварину з притулку.

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