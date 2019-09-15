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Факты / Украина / Политика

Со следующего года правительство планирует уменьшать налоги – Гончарук

Кабинет министров Украины планирует со следующего года постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Со следующего года правительство планирует уменьшать налоги – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство стремится как можно эффективнее тратить каждую копейку налогоплательщика.

– Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, – отметил Гончарук.

Расходы на оборону вырастут до 245,8 млрд грн, а минимальная зарплата вырастет на 550 грн и составит 4723 грн.

Читайте: Кабмин планирует уменьшить госдолг в 2020 году

Дополненный законопроект о Госбюджете подадут до 2 ноября. В общем доходы в бюджет составят 1,079 трлн грн, а дефицит будет размером 2,09%.

На развитие дорожной инфраструктуры  предусмотрено 74,4 млрд грн.

Проект бюджета предусматривает, что в казну поступит 5 млрд грн от приватизации.

Напомним, 15 сентября Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады проект Госбюджета на 2020 год под №2000.

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