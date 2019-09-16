Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 24,71 грн за $1.
Нацбанк зміцнив курс гривні. Долар знову здешевшав, а от євро дещо зріс у ціні.
Станом на 16 вересня курс американської валюти знизився на 12 копійок і становить 24,71 грн за $1.
Євро здорожчав на 19 копійок і зупинився на рівні 27,41 грн.
Читайте: Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року
Курс валют від НБУ на 16.09:
$1 – 24,71 грн;
€1 – 27,41 грн;
1 польський злотий – 6,34 грн;
1 російський рубль – 0,38 грн.
Нагадаємо, раніше НБУ назвав п’ять факторів, чому падає долар.
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