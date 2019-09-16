PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют після вихідних – долар продовжує дешевшати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 24,71 грн за $1.

Гроші

Нацбанк зміцнив курс гривні. Долар знову здешевшав, а от євро дещо зріс у ціні.

Станом на 16 вересня курс американської валюти знизився на 12 копійок і становить 24,71 грн за $1.

Євро здорожчав на 19 копійок і зупинився на рівні 27,41 грн.

Читайте: Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року

Курс валют від НБУ на 16.09:

$1 – 24,71 грн;
€1 – 27,41 грн;
1 польський злотий – 6,34 грн;
1 російський рубль – 0,38 грн.

Нагадаємо, раніше НБУ назвав п’ять факторів, чому падає долар.

Джерело: НБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка