Уряд збирається змінити керівників Державного земельного кадастру.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зміну керівництва Державного земельного кадастру наступного тижня.

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– Ми повинні навести порядок у Державному земельному кадастрі. Те, що там відбувається – це треш. Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери, – сказав він.

За словами прем’єра, поки на посадах перебувають старі чиновники, реформи проводитися не будуть.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що з Держгеокадастру вже звільнили вісім осіб.

До речі, Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.