Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що за цей рік уряду потрібно попрацювати, щоб зменшити ставку за кредитами.

За словами Олексія Гончарука, перше, що потрібно зробити уряду, – це зменшити ставку за кредитами.

Ми для цього працюємо з Національним банком. Він вже зменшив ставку рефінансування на 0,5%. Я розраховую на те, що влітку або восени 2020 року кредитування в гривні буде 11-12%. Це абсолютно реально, – сказав прем’єр-міністр.

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Олексій Гончарук також додав, що уряд повинен зробити дві речі для додаткового зростання економіки.

По-перше, надати можливість купувати землю, а, по-друге, надати фінансовий ресурс середнім і малим господарствам, щоб вони могли це реалізувати.

Ми подивимося, скільки коштуватиме ресурс для великої компанії, яка має можливість залучати гроші з-за кордону, оцінимо цей відсоток і надамо на тих самих умовах фермеру кредит до того розміру, щоб можна було конкурувати за купівлю землі.

Якщо ці інструменти не запрацюють, то ринок землі не зможе бути запущений, – підсумував глава уряду.