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Факти / Україна / Політика

Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон про захист прав споживачів фінансових послуг. Його підтримали 309 депутатів.

Закон про імпічмент

Закон про захист споживачів фінансових послуг передбачає право регуляторів фінансового ринку накладати на фінустанови адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.

Для всіх фінансових установ-кредитодавців встановлюється єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки.

Відповідно, відтепер банки повинні показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

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Згідно з законом, для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила в сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них.

Крім того, встановлена ​​однакова відповідальність за порушення прав споживачів.

Ухвалення цього закону є однією з умов співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

До слова, раніше Верховна Рада ухвалила закон про реформу прокуратури.

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