Україна розглядає можливість встановлення кордону на морі з Росією.

Державна установа Держгідрографія пропонує розглянути можливість примусової переговорної процедури з Росією щодо встановлення кордону на морі.

– З урахуванням норм міжнародного морського права та проведених консультацій з провідними міжнародними експертами з питань морської делімітації пропонуємо розглянути можливість початку примусової переговорної процедури з РФ з питань встановлення морського кордону, – сказав начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

Це допоможе Україні зберегти свій суверенітет у межах більшої частини власного територіального моря, реалізовувати права у межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу, легально використовувати морські природні ресурси.

Читайте: План оборони України буде представлений в 2020 році – Загороднюк

– На сьогодні Росія навряд чи добровільно підпише угоду про делімітацію з Україною, але письмові висновки міжнародної комісії з делімітації мають дуже серйозне політичне і дипломатичне значення, а також будуть базисом для ухвалення у майбутньому відповідної угоди про делімітацію морського кордону між Україною і РФ після зміни політичної ситуації у Росії, – зазначив перший заступник начальника Держгідрографії, фахівець в області міжнародного морського права Богдан Устименко.

До речі, у Державної прикордонної служби України є план дій Морської охорони в разі наступу РФ.