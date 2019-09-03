Верховна Рада направила до КС законопроект про внесення змін до Конституції щодо права президента створювати держрегулятори і призначати керівників НАБУ і ДБР.

Конституційний суд розгляне і надасть висновок законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань).

Президентський законопроект №1014 парламент включив до порядку денного сесії та направив у КС голосами 282 народних депутатів.

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За проектом закону, стаття 106 Конституції доповнюється двома пунктами:

президент, серед іншого, утворює відповідно до закону НАБУ, призначає на посади та звільняє з посад у порядку, визначеному законами України, директора НАБУ і директора ДБР;

президент утворює незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначає на посади та звільняє з посад їх членів у порядку, визначеному законами України.

Як повідомлялося, Рада направила до КС законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії.