Президент Володимир Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом повідомляти на гарячу лінію НАБУ про випадки корупції.
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– Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують відкат? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ, – зазначив президент.
Номер гарячої лінії НАБУ: 0 800 503 200.
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Раніше Факти ICTV писали, що депутати Верховної Ради України ухвалили внесення зміни до закону України про Вищий антикорупційний суд.
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