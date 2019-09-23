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Факти / Україна

Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції

Президент Володимир Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.

Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом повідомляти на гарячу лінію НАБУ про випадки корупції.

Читайте: Економічний розвиток і боротьба з корупцією – Гончарук провів зустріч з послами G7

– Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують відкат? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ, – зазначив президент.

Номер гарячої лінії НАБУ: 0 800 503 200.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Раніше Факти ICTV писали, що депутати Верховної Ради України ухвалили внесення зміни до закону України про Вищий антикорупційний суд.

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