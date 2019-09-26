Український режисер Олег Сенцов вважає, що до окупації Росією Крим ніколи не був до кінця українським, тому що Київ проводив на півострові не зовсім правильну політику.

До анексії Криму Україна не зупиняла прояви сепаратизму на півострові, тому він ніколи не був до кінця українським, вважає Олег Сенцов.

– Не зовсім правильну політику проводила Україна в Криму. Деякі речі робилися силоміць і неправильно, а якісь речі, які треба було припиняти, які дали паростки сепаратизму і так званому “русскому миру”, навпаки, не були вчасно зупинені, – пояснив він.

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За його словами, правильні речі робилися, “але трохи насильно, офіційно і не з душею”, а небезпечні прояви не зупинялися.

Раніше Олег Сенцов заявив, що заради визволення українських політв’язнів готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну.