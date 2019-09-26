Міністерство оборони планує подати до Верховної Ради законопроект про створення військової поліції.

Військова поліція, яку хочуть створити у Міністерстві оборони, протидіятиме корупції в армії.

Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Є всі органи, які необхідні для закриття питання. Ми подаємо закон про військову поліцію, сподіваємося, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма – її треба переписувати, – говорить міністр оборони Андрій Загороднюк.

Читайте: Перейти на контрактну армію під час війни можливо – Загороднюк

На думку Андрія Загороднюка, новий антикорупційний орган потрібен, щоб аналізувати технічні умови, тендери, звітність, щоб знизити ризики виникнення корупції.

За його словами, міністерство планує використовувати міжнародні напрацювання у цій сфері. Але копіювати чиюсь систему недостатньо, оскільки ситуація в Україні гірша, ніж у багатьох країнах.

Раніше Андрій Загороднюк повідомив, що Україна не закуповуватиме російські запчастини для військової техніки.