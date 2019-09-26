Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила дію цифрових ліцензій п’яти телекомпаній, які ведуть мовлення з логотипом 112.Украіна.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензії п’яти регіональних компаній, які ретранслювали ефір 112 Україна, за зміну формату мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.

Рішення ухвалене на засіданні Нацради 26 вересня.

У відомстві зазначають, що канал виграв конкурси в багатьох областях, залишивши глядачів без регіональної журналістики.

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Йдеться про ТОВ Новий формат ТВ, ТОВ Аріадна ТВ, ТОВ Лідер ТВ, ТОВ ТВ Вибір і ТОВ Партнер ТВ. Поки Нацрада відмовила у продовженні цифрової ліцензії ТОВ Новий формат ТВ.

За словами члена Нацради Сергія Костинського, канал систематично порушував умови ліцензії і отримав кілька попереджень. Відмову в ліцензії 112 канал отримав через те, що не усунув порушення з 2014 року.

– Йдеться про супутниковий канал 112. Він продовжує мовлення. Йдеться про телеканали, які шість років тому самовільно змінили програму концепції. Всі вони зареєстровані у Києві, – сказала заступник голови Нацради з телерадіомовлення Уляна Фещук.

Нагадаємо, 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 Україна.