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Факти / Україна

Реакція Офісу Зеленського на рішення Нацради щодо телеканалу 112 Україна

В Офісі президента стежать за ситуацією щодо телеканалу 112 Україна.

112 канал

В Офісі Володимира Зеленського заявили, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави.

Також необхідно, щоб усі мовники дотримувалися законодавства та умов ліцензії.

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У президента анонсували оновлення складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

– Сподіваємося, що це допоможе врегулювати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телекомпаніям-ретрансляторам 112 Україна.

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