З анексованих вишок у Чорному морі тепер моніторять обстановку у водній акваторії, а видобуток газу на шельфі падає. Детальніше про ситуацію у Криму – у матеріалі Фактів ICTV.

Росія перетворила українські бурові установки в Чорному морі на військові об’єкти. Таких висновків дійшли українські фахівці.

Але в РФ, традиційно, дають іншу інформацію.

– Видобуток нафти та газу в Криму у великих обсягах недоцільний і може завдати шкоди екології анексованого півострова.

Про це на конференції Російські технології в енергетиці в Ялті заявив заступник голови комітету Торгово-промислової палати Росії, президент Союзу нафтогазопромисловців Росії Геннадій Шмаль.

Тим часом українські фахівці вважають: окрім видобутку вуглеводнів у Криму та на шельфі Чорного моря, росіян цікавить, насамперед, розвідувальна діяльність, яка ведеться з захоплених українських бурових установок. Видобуток газу на них падає, а обладнання перебуває в аварійному стані.

Що нині відбувається на чотирьох анексованих вишках у Чорному морі і як Україна бореться за відшкодування збитків – в коментарі Фактам ICTV розповіла генеральний директор Чорноморнафтогазу Світлана Нєжнова.

Вона зазначає, до анексії Україна бачила в Чорноморському шельфі перспективу розвитку – до 2020 року на ньому планували видобувати 5-6 млрд кубів газу. Наразі ж окупаційна влада на півострові робить все, щоб зменшити цей видобуток.

– Якщо український Чорноморнафтогаз раніше видобував 2 млрд кубів газу на рік, то окупанти цього року планують видобути на анексованому шельфі вже 1,6 млрд кубометрів газу. Родовища погано обслуговують, не дотримуються технологій, екологічних норм і правил безпеки.

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Нєжнова констатує – чотири захоплені бурові установки – Петро Годованець, Україна, Таврида і Сиваш – перебувають в плачевному стані. А через санкції, застосовані до нелегітимного Чорноморнафтогазу (йдеться про ту компанію, яка залишилась на території Криму після анексії), окупаційна влада не може належним чином обслуговувати бурові установки та інше технологічне обладнання.

Під час моніторингових місій із Державною прикордонною службою України було помітно, що бурові установки виглядають, як аварійні. Схоже на те, зазначає директор Чорноморнафтогазу, що Росії вишки цікаві як для видобутку газу, так і для облаштування військових баз на самих бурових установках.

– Там знаходяться озброєні російські військові з сучасним радіорелейним обладнанням, яке моніторить надводну обстановку в Чорному морі. Причому направлене воно в бік Одеси. Росіяни бачать усі судна, які йдуть в українські порти. Тобто, з бурових установок окупанти зробили також військові об’єкти.

Втім, експерт зазначає – видобуток газу на шельфі Чорного моря окупаційною владою триває. Всього з 2014 року Росія викачала з українських морських родовищ близько 10 млрд кубів газу. Україна тим часом захищає свої інтереси в міжнародних судах – зараз тривають два судових процеси.

– У червні поточного року Нафтогаз України подав до трибуналу при постійному третейському суді в Гаазі заяву про розмір компенсації, яку вимагають Росію виплатити на користь позивачів – сукупно $5,2 млрд. Цю заяву мають розглянути до 2021 року. А слухання почнуться в травні 2020 року.

І якщо раніше Росія не цікавилася процесом, каже експерт, то нині вже заявила, що хоче взяти участь у суді. Тобто стало страшно після того, як Україна зажадала відшкодування збитків.

– Другий судовий процес веде команда МЗС із Оленою Зеркаль. Він пов’язаний із порушенням прав України в Чорному та Азовському морях. Зокрема, з тим, що Чорноморнафтогаз не має доступу до своїх об’єктів на захопленому шельфі. Нині вирішується юрисдикція цього суду, – констатувала Нєжнова.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.