Екс-генпрокурор Віктор Шокін знову подав позов до суду та вимагає поновлення на посаді.

Верховний суд України 6 вересня відкрив провадження за позовом колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, який просить переглянути рішення Вищого адміністративного суду, що навесні 2017 року відмовився поновлювати його у ГПУ.

Його адвокат Олена Сапожнікова пояснила причину перегляду справи тим, що, на думку її підзахисного, в ній з’явилися нові обставини, але не уточнила, які саме.

За її словами, Верховний суд призначив розгляд на 3 жовтня, але вона попросила перенести засідання, і нова дата ще невідома.

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Нагадаємо, 16 лютого 2016 року тодішній президент Петро Порошенко попросив Віктора Шокіна написати заяву про звільнення, а Верховна Рада погодила його відставку.

Через рік Шокін подав до суду позов щодо відновлення на посаді, але навесні 2017 року Вищий адміністративний суд його відхилив.

Фото: ГПУ