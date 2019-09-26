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Факти / Україна

Шокін хоче повернутися у крісло генпрокурора і подав до суду

Екс-генпрокурор Віктор Шокін знову подав позов до суду та вимагає поновлення на посаді.

Віктор Шокін

Верховний суд України 6 вересня відкрив провадження за позовом колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, який просить переглянути рішення Вищого адміністративного суду, що навесні 2017 року відмовився поновлювати його у ГПУ.

Його адвокат Олена Сапожнікова пояснила причину перегляду справи тим, що, на думку її підзахисного, в ній   з’явилися нові обставини, але не уточнила, які саме.

За її словами, Верховний суд призначив розгляд на 3 жовтня, але вона попросила перенести засідання, і нова дата ще невідома.

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Нагадаємо, 16 лютого 2016 року тодішній президент Петро Порошенко попросив Віктора Шокіна написати заяву про звільнення, а Верховна Рада погодила його відставку.

Через  рік Шокін подав до суду позов щодо відновлення на посаді, але навесні 2017 року Вищий адміністративний суд його відхилив.

Фото: ГПУ

Джерело: Українська правда

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