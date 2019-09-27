Міський ринок їжі в Одесі – гастрономічний проект, де зібрані різноманітні кухонні культури. Чим дивує це місце та чому воно таке популярне – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Міський ринок їжі в Одесі розпочав свою роботу в 2017 році і ось вже два роки радує не тільки одеситів, але і гостей міста.

25 вересня засновник Міського ринку їжі в Одесі Алекс Купер та власник мережі ресторанів La Famiglia відкрили подібний гастрономічний проект і в Києві, на вул. Московська, 8 (м. Арсенальна). Відкриття пройшло успішно та зібрало чималу кількість відвідувачів. Київський міський ринок їжі більше, ніж одеський.

Ми вирішили проінспектувати Ринок їжі в Одесі та зрозуміти, за яким принципом буде працювати цей проект в Києві.

Міський ринок їжі в Одесі – це 1 200 кв. м, 14 кафе, шість барів, концертний майданчик, мала сцена. Все це зібрано в одному приміщенні. Розташоване воно в центрі міста, на вул. Рішельєвська, 9а (перетин вулиць Грецької і Рішельєвської).

При вході в будівлю у мене розбіглися очі – це фудкорти з різноманітною їжею, розташовані по периметру приміщення, на будь-який смак та гаманець.

На Міському ринку їжі самообслуговування, влаштоване за принципом кортів. При замовленні мені дали предмет, який сигналить, коли страва готова та її можна забрати. Це зручно та вирішить проблему з чергами і товкучкою. Багатьом варто було б взяти собі на замітку.























Міський ринок їжі в Одесі: танці, їжа та напої – Ситий в7 / 6 фотографий

Міський ринок їжі в Одесі – це не тільки постійний фудпростір, це унікальна споруда з купольними автентичними стелями, вітражами, великими люстрами. Незважаючи на стару споруду 1912 року, все виглядає сучасно, стильно та зі смаком – стриманий лофт.

В інтер’єрі багато дерева, плитки та металу. Дизайнером проекту був архітектор Слава Балбек, він же їм став і в Києві.

Я відвідала міський ринок їжі в Одесі в суботу, можу сказати, що атмосфера вдень та ввечері відрізняється. З середи до понеділка проходять концерти, ігри, майстер-класи, дегустації та зустрічі.































Міський ринок їжі в Одесі: танці, їжа та напої – Ситий в7 / 8 фотографий

Вечірній міський ринок їжі – це жива музика, величезна кількість людей та пошуки вільного місця. Шумно, але за романтичною та спокійною атмосферою – в ресторан, а тут веселощі і активне життя.

На першому поверсі розташована більша частина фудкортів, місця для посадки та вбиральня. На другому поверсі декілька кортів, барів та більше посадкових місць.

На ринку представлені різноманітні кухні, тому конкуренції між закладами немає. Тут є Fratelli pasta & pizza, Бургер і крило, Чорноморка, Грільовня, Chebuteria, Eleven Dogs, Chin-Сhin, Vegano Hooligano, Hummus bar, Бар місцевого розливу, Пишечна, Свежак, Тиша, Смажений горіх, Odd Brew, Bar.Do, Вежливый лосось, Божественний тако, Селедочная.

Ціни на кортах різні, знайти щось до душі та по кишені труднощів не складе. Сподобалося мені й те, що у кожного закладу невелике меню. Я зупинила свій вибір на Chin-Сhin – ресторан китайської кухні, де замовила собі локшину з куркою. В Бургер і крило взяла томатний сік.







Міський ринок їжі в Одесі: танці, їжа та напої – Ситий в7 / 2 фотографии

Локшина з куркою – 98 грн/380 грам. Я обрала рисову локшину, також пропонують яєчну. Крім основних інгредієнтів, в страву додають овочі, кунжут, арахіс і зелень. Соус можете додати на касі, я взяла, напевно, найгостріший. Смачно, із задоволенням з’їла всю свою порцію та залишилася сита протягом довгого часу.

У Chin-Сhin пропонують Бао з куркою, свининою, креветками або смаженим тофу – 79-98 грн, дев’ять видів Wok – 69-129 грн, Дімсам – 59-69 грн та інше.

Томатний сік у Бургер і крило подають у законсервованій банці. У ньому багато м’якоті та відчувається, що натуральний.

Увечері я відвідала Чорноморку та Селедочную. Яка Одеса без морепродуктів?

В Чорноморці я замовила устриці – від 17 грн за штуку та вище, в Селедочной – маринованого тунця – 70 грн/100 грам, 120 грн/200 грам.

У таких місцях потрібно бути обережнішим та уточнювати, за скільки грам вказані ціни, інакше доведеться залишити немаленьку суму.

Наприклад, в Чорноморці пропонують приготувати різноманітну рибу, дорадо – 28 грн – у сирому вигляді, 79 грн – у приготованому, ред снеппер – 58 грн – у сирому вигляді, 85 грн – у приготованому, червоний півень – 42 грн – у сирому вигляді, 78 грн – у приготованому. Всі ціни за 100 грам.

У Селедочной пропонують мариновану рибу – макрель – 60/100 грн, тунець – 70/120 грн, дунайка – 60/100 грн, макрель чилі – 65/110 грн. Перша ціна за 100 грам, друга за 200 грам.



























Міський ринок їжі в Одесі: танці, їжа та напої – Ситий в7 / 7 фотографий

Якщо ви не любите морепродукти або китайську кухню, то спокійно можете вибрати інший корт, де задовольнять ваші смакові потреби.

Приїхавши в Одесу, ви обов’язково повинні завітати на Міський ринок їжі. Це місце вже давно стало не тільки улюбленою гастроточкою місцевих жителів, а й туристів. До того ж вам не потрібно шукати заклад з конкретними вподобаннями, коли під одним дахом вже все є.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва