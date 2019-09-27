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Факти / Україна

Схема метро Києва 2019: станції, пересадки та години роботи

У метро Києва вже йде робота над розширенням Сирецько-Печерської лінії. Факти ICTV публікують актуальну схему київського метро.

Схема метро Києва 2019: станції, пересадки та години роботи

Схема метро у Києві постійно змінюється у зв’язку з розширенням ліній метрополітену, що вже існують.

Київське метро складається з трьох основних ліній: Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської і Сирецько-Печерської. Повністю ознайомитися з їхніми станціями ви можете на схемі нижче.

Схема метро Києва 2019

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У кожної лінії метро є станція для пересадки на іншу лінію. Пересадки можливі між станціями:

  • Театральна – Золоті Ворота;
  • Палац Спорту – Площа Льва Толстого;
  • Майдан Незалежності – Хрещатик.

Час роботи метро у Києві варіюється від станції до станції, але, загалом, вони відкриваються о 5.45 і закриваються о 00.00.

До речі, з’явилися кадри, на яких можна побачити процес будівництва метро на Виноградар.

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