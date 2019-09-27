У Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7. Внаслідок цього десятки людей постраждали, а сотні будівель отримали значні пошкодження.

Внаслідок землетрусу в Стамбулі (Туреччина) магнітудою 5,7 постраждали 34 людини, 24 з них вже виписані з лікарень.

– Після землетрусу ми відчули 188 підземних поштовхів – афтершоків, найдужчий з яких був магнітудою 4,1. Кількість пошкоджених будівель внаслідок землетрусу становить 473. Більшість з них – будівлі з тріщинами на стінах невеликих розмірів, – розповів віце-президент Туреччини Фуат Октай.

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Землетрус з епіцентром у Мармуровому морі відчувався в Стамбулі та в районах, які прилягають до нього. Перші підземні поштовхи сталися 26 вересня о 13.59 за місцевим часом.

До слова, 4 вересня на півдні Туреччини було зафіксовано серію підземних поштовхів, найпотужніший – 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: CNN Türk