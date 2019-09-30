На Донбасі від осколкових поранень загинула 21-річна боєць Айдару Анастасія Вітовська.

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинула боєць матеріального забезпечення солдатів Анастасія Вітовська.

Трагедія сталася 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині, повідомляє сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ Айдар.

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Уточнюється, що Вітовська загинула від множинних осколкових поранень. Дівчині був усього 21 рік.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий Національної гвардії.