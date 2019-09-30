Як утеплити будинок за півціни, які матеріали обрати і яких помилок варто уникати – далі в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Йде сезон холодів, і ви не без здригання думаєте, що знову доведеться закутуватися у декілька кофтин і спати під трьома ковдрами? А думки про рахунки за тепло вас взагалі лякають? Тоді прийшов час задуматися про утеплення житла.

Чому варто утеплювати будинок

Необхідно потурбуватися про утеплення, якщо взимку холодно, відчувається сирість і підвищена вологість. Утеплення може врятувати ваш будинок від цвілі і грибка, а стіни захистити від промерзання і потрапляння вологи.

Крім того, у приміщенні у середньому на 3-5 градусів підвищиться температура, що допоможе заощадити від 20% до 70% коштів на опаленні.

Однак тут багато підводних каменів. Щоб розібратися у питанні утеплення, переадресували найпоширеніші питання директору будівельної фірми Геннадію.

Утеплюватись варто комплексно. Якщо і не весь багатоповерховий будинок, то хоча б сусідні квартири. Інакше належного ефекту не буде.

Який матеріал обрати

Утеплюють будівлі в основному двома матеріалами. Це мінераловатні плити на основі базальтового волокна і пінополістирольні плити. Ними утеплюються як приватні, так і багатоквартирні будинки.

Ці матеріали практично ідентичні за теплотехнічними характеристиками, однак різняться за ціною. Пінопласт дешевше за мінеральну вату.

Мінеральна вата – це природний матеріал, він не боїться гниття і дихає. Чого не скажеш про пінопласт, який абсолютно герметичний.

– Якщо утеплюємо будинок пінопластом, то робимо з нашої квартири термос. Якщо ж утеплюємо мінеральною ватою, наш будинок дихає, тримає температуру, – каже директор будівельної фірми.

Тому важливо враховувати тип будівлі, з чого зроблені стіни і яка товщина перекриттів.

Газобетон.

Якщо будинок зведений з газобетону (це матеріал, що дихає), то утеплювати варто мінераловатними плитами. Якщо ж це утеплення монолітних бетонних ділянок, то можна обійтися і пінополістирилом.

Однак, якщо будуть пошкоджені захисні шари мінеральної вати, то вона набереться вологи і не виконуватиме своїх функцій. Чого не скажеш про пінопласт – навіть це йому не страшно.

Чи можна самому утеплити будинок

Зараз можна отримати дуже грамотну консультацію у виробників утеплювачів, які нададуть тепловий розрахунок з рекомендаціями щодо виду і товщини утеплювача. Тому самостійно виконувати роботу можна. Але це стосується лише приватних будинків.

Якщо говорити про висотки – то р оботи повинні виконувати фахівці, які мають навички, обладнання для фасадних робіт на висоті. Техніка безпеки передусім!

Які помилки допускають

Утеплення – це не просто монтаж утеплювача на стіни, це цілий комплекс робіт. За неправильного підходу можна не просто не домогтися бажаного, а ще й отримати зворотний ефект.

Через помилки з вибором матеріалу у квартирі може оселитися цвіль.

– Це наслідок грубих порушень, зокрема і використання пінопласту замість мінеральної вати. Якщо ми поставимо пінопласт на стіну, що дихає, то утворюватиметься конденсат і стіни стануть вологими, з’явиться цвіль, – каже Геннадій.

Краще не економити на матеріалі.

Цвіль може оселитися і через те, що під час утеплення не врахували точку роси. Це місце, де від перепаду температур виникає конденсат. Щоб він не утворювався у стінах, потрібно провести розрахунки і у залежно від матеріалу утеплювача вивести це місце назовні будівлі або навпаки всередину.

Трапляються помилки і у технології виконання робіт. Тут головний принцип – довіряй, але перевіряй.

– Вникайте у процес утеплення. Зазвичай, роботу наочно не побачиш, адже під час утеплення використовується близько семи шарів (мінеральна вата, мокрий фасад), і всі вони закриваються декоративними елементами. Не завжди проконтролюєш товщину утеплювача, якщо не був присутній під час його монтажу, – говорить експерт.

У цьому вам допоможе технологічна карта. З нею ви зможете проконтролювати роботи.

Якщо немає можливості бути присутнім особисто, просіть фотозвіт про кожен виконаний шар роботи.

Але найчастіше під час утеплення забувають про так звані монолітні зони (ділянки, де відбуваються основні тепловтрати, – Ред.).

– Серед порушень у Києві найчастіше бачу, коли під час утеплення забувають про плити перекриттів і арт-пояси. А тим часом найбільші теплові втрати відбуваються у районі віконних прорізів і монолітних ділянок. Адже щільність матеріалу досить висока, відповідно, у неї теплопередання набагато вище, ніж у інших ділянок. Це найхолодніші місця, – каже експерт.

Взимку або влітку?

Пора року не має значення. Але температура на вулиці повинна бути не нижче -5 градусів. Також не варто утеплювати будинок у дощові дні.

– Звичайно, якщо ви утеплюєте самі, то краще обирати літній період – це більш комфортно. Для компаній-професіоналів це не має особливого значення. Але не допускайте, щоб роботи велися і при -15° C або -20° C, так ви даремно витратите гроші, – розповідає директор будівельної компанії Генадій.

Скільки часу займуть роботи

Якщо це квартира, то три робочих дні. Утеплення приватного будинку близько 200 кв. м потребує більше часу – до 10 робочих днів.

На скільки вистачає утеплення

Можна сказати, що пінопласт і мінеральна вата вічні. Але тут важливо дотримання техніки виконання робіт.

Якщо умови не були витримані, наприклад, матеріал помістили на вологу поверхню, то навряд чи утеплювач прослужить вам довго.

Ціни

Утеплення справа не з дешевих. За роботи доведеться заплатити від 18 тис. грн до 45 тис. грн. Все залежить від того, який матеріал ви обрали – пінопласт вдвічі дешевший за мінеральну вату.

Так, за кв. м пінопласту, залежно від щільності і товщини матеріалу, доведеться викласти близько 600 грн.

Загалом, утеплення однокімнатної квартири близько 30 кв. м обійдеться у 18 тис. грн.

Вартість утеплення = матеріал * площа квартири.

Мінеральна вата стартує від 1 тис. грн і доходить до 1,5 тис. грн за кв. м. Тут теж все залежить від товщини і щільності матеріалу. У такому випадку утеплення обійдеться у 45 тис. грн.

Зазвичай у вартість матеріалу вже закладена робота майстрів, доставка та інші витрати.

Але можна значно скоротити витрати. Утеплити будинок з вигодою допоможе ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, – Ред.). Це юридична особа, створена для представлення спільних інтересів співвласників.

Вона організовується, щоб брати участь у державних і місцевих програмах фінансування ОСББ, оформлювати кредити, втілювати проекти з термомодернізації. Одна з таких програм – Енергодім від Фонду енергоефективності.

Про програму Енергодім

З 3 вересня 2019 року Фонд енергоефективності почав прийом заявок від ОСББ на проекти комплексної енергомодернізації багатоквартирних будинків. Проект триватиме до 31 грудня 2023 року.

Скільки компенсують

Будинки зможуть отримувати грошову допомогу на утеплення стін, встановлення котлів, ремонт комунікацій тощо. Компенсація складе 40% від вартості для пакету Легкий (А) і 50% – для пакету Комплексний (Б).

Який пакет компенсації залежить від рекомендацій енергоаудитора.

У пакет Легкий закладено установлення лічильників, заміна трубопроводу, гідробалансирування системи опалення, у пакет Комплексний – усі обов’язкові заходи пакету А, а також утеплення стін, горищ, підвалів, заміна дверей, вікон.

Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.

Де працює

Програма Енергодім діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

Як взяти участь

Програма розрахована не на окремі квартири і людину зокрема, а на будинок у цілому. Тому взяти участь можна лише за наявністі 2/3 підписів від мешканців, які дають згоду на утеплення.

Енергоаудит компенсують у розмірі 70%.

Їх збирають члени ОСББ, після чого оформлюють дані у протоколі і роблять запит на енергоаудит будинку. Енергоаудит будівлі допомагає зрозуміти, де, яким чином і з якої ж причини неефективно витрачається енергія, які заходи необхідні для збільшення енергоефективності. Ціна енергоаудиту багатоквартирного будинку у межах 15 тис. грн.

Коли рекомендаційний звіт готовий, можна подавати документи на програму Енергодім через банк-партнер Укргазбанк.

Серед необхідних паперів:

виписка з Держреєстру юросіб,

кошторис робіт,

протокол загальних зборів ОСББ,

копія паспорта глави правління або уповноваженої особи.

Далі голова ОСББ організовує виконання робіт з утеплення, контролює їх і всю документацію.

Енергоаудит будинку і всі роботи з утеплення мешканцям доведеться сплатити у повному обсязі з власної кишені. Після їх завершення та повторного енергоаудиту Фонд енергоефективності протягом 30 робочих днів виплачує компенсацію.

Ангеліна Маліновська