На окупованих територіх Луганської області бойовики збили безпілотник СММ ОБСЄ.

Неподалік населеного пункту Лобачеве, що за 13 км від Луганська, команда спостерігачів ОБСЄ втратила керування БПЛА малого радіуса дії.

Вони чули сім пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 3-5 км на південний схід.

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– За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 3 км на південний схід від місцезнаходження патруля, – йдеться у звіті.

Повернути безпілотник не вдалося.

Нагадаємо, на Донбасі від осколкових поранень загинула 21-річна боєць Айдару Анастасія Вітовська.

Джерело: ОБСЄ