PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Негода в Одесі: рейси затримуються, літаки приймають інші аеропорти

В аеропорту Одеси через сильний вітер скасовують рейси, а деякі літаки змінюють навіть маршрут.

літак

Через несприятливі погодні умови в аеропорту Одеси затримують і скасовують рейси.

Затримують рейси Шарм-ель-Шейх – Одеса, два літаки Стамбул – Одеса та Мінськ – Одеса.

Рейси Шарм-ель-Шейх – Одеса та Відень – Одеса скасовано.

Читайте: Вітер перекинув причіп вантажівки з людьми: потужна буря в Польщі

До слова, раніше Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, який летів з Риги в Одесу, розвернувся і пішов на посадку до Борисполя.

Рейс Стамбул-Одеса авіаперевізника Turkish Airlines для посадки обрав аеропорт Молдови – Кишинів.

В Одесі зберігається вітряна погода з поривами 4-5 м/с.

До слова, через негоду в Україні знеструмлені 102 населені пункти.

Фото: Міжнародний аеропорт Одеса

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вітер та гроза знеструмили 102 села у п’яти областях
Вітер та гроза знеструмили 102 села у п’яти областях
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто
Аеропорт Київ зачиняють на 10 днів – чому та куди перенесли рейси
Аеропорт Київ зачиняють на 10 днів – чому та куди перенесли рейси
Негода в Україні: понад 150 населених пунктів залишилися без світла
Негода в Україні: понад 150 населених пунктів залишилися без світла
Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях
Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях
негода прикарпаття
Живуть в руїнах два місяці: на Прикарпатті людям не надали компенсації від повені
негода Одеса
На Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто
Аеропорт Бориспіль обігнав Берлін за зростанням пасажиропотоку
Аеропорт Бориспіль обігнав Берлін за зростанням пасажиропотоку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка