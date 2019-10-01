В аеропорту Одеси через сильний вітер скасовують рейси, а деякі літаки змінюють навіть маршрут.
Через несприятливі погодні умови в аеропорту Одеси затримують і скасовують рейси.
Затримують рейси Шарм-ель-Шейх – Одеса, два літаки Стамбул – Одеса та Мінськ – Одеса.
Рейси Шарм-ель-Шейх – Одеса та Відень – Одеса скасовано.
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До слова, раніше Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, який летів з Риги в Одесу, розвернувся і пішов на посадку до Борисполя.
Рейс Стамбул-Одеса авіаперевізника Turkish Airlines для посадки обрав аеропорт Молдови – Кишинів.
В Одесі зберігається вітряна погода з поривами 4-5 м/с.
До слова, через негоду в Україні знеструмлені 102 населені пункти.
Фото: Міжнародний аеропорт Одеса
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