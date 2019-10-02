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Факти / Україна / Політика

Нардепи ухвалили законопроект про звільнення членів Нацради

Верховна Рада проголосувала за звільнення членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нардепи ухвалили законопроект про звільнення членів Нацради

Верховна Рада ухвалила законопроект №2036 про звільнення членів Нацради. Таку ініціативу підтримали 266 депутатів.

– Вони зможуть виконувати свої обов’язки до призначення наступників. Такі зміни забезпечать безперервну роботу наглядового органу, — зазначили у фракції Слуга народу.

Нацрада складається з восьми осіб: чотири від президента і чотири від Верховної Ради.

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Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації, однак деякі норми — тільки з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телекомпаніям-ретрансляторам 112 Україна.

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