У Києві, Львові та Харкові проходять акції проти планів влади реалізувати формулу Штайнмаєра.

Оновлено 21.40: Станом на 21.30 біля Офісу президента перебуває не більше 1 тис. осіб. Організатори закликали людей розходитися.























У Києві, Львові та Харкові проходять акції проти формули Штайнмаєра / 6 фотографий

У Києві зібралася акція протесту проти погодження українською стороною у Мінську так званої формули Штайнмаєра.

Люди спочатку зібралися на Майдані Незалежності о 19.00, а пізніше перемістилися під будівлю Офісу президента на Банковій.











У Києві, Львові та Харкові проходять акції проти формули Штайнмаєра / 3 фотографии

Учасники акції скандують: “Не дамо!”, “Ні капітуляції”, “Ганьба!”.

Зазначимо, що акція відбувається другий день поспіль.

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Тим часом у Харкові на площі Свободи перед наметом “Все для перемоги” проходить акція “Ні капітуляції!”, учасники якої також протестують проти планів Києва реалізувати формулу Штайнмаєра.

З плакатами “Ні капітуляції” також вийшли люди до пам’ятника Тараса Шевченка у центрі Львова.

Нагадаємо, глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Київ не підписував формулу Штайнмаєра.

Фото: maksym