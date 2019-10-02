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Факти / Україна / Політика

Яременко: Формулу Штайнмайєра в Мінську не підписували

У Мінську 1 жовтня формулу Штайнмайєра не підписували, повинні відбутися переговори після чого Верховна Рада ухвалить відповідні закони.

Яременко: Формулу Штайнмайєра в Мінську не підписували

Глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко пояснив, що 1 жовтня в Мінську не підписували так звану формулу Штайнмаєра.

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав нормандського формату в Мінську 1 вересня.

– Нюанси – вчора ніхто нічого не підписував. Леонід Кучма письмово повідомив представнику ОБСЄ про те, що нас влаштовують формулювання.

Зміст формулювань неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко – йдеться про порядок застосування рішень про особливості для місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі, а потім уже на постійній, – сказав Яременко.

Решта, за його словами, – предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться у життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада, що дає суспільству можливість контролювати процес.

Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

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