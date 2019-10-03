Єлизавета Богуцька потрапила в расистський скандал через публікацію в Facebook.

Народного депутата від партії Слуга народу Єлизавету Богуцьку звинувачують у расизмі через некоректний допис в соцмережі про виступ нардепа Жана Беленюка.

– У перший раз в українському парламенті біля трибуни чорношкірий доповідач. Жан Беленюк, – написала вона.

Після критики на свою адресу Богуцька зробила ще один допис, написавши, що не очікувала такої реакції підписників.

Читайте: Ось таке: Беленюк похизувався посвідченням кандидата в депутати

Нардеп написала, що відноситься до Жана, як до своєї дочки, яка народжена від студентського шлюбу з марокканцем.

– Маячня чистої води. По-перше, я дружу з Жаном. По-друге, ставлюся до нього, як до своєї дочки, яка теж народжена від змішаного шлюбу. Батько моєї дочки-марокканець. І це був студентський шлюб, – написала вона.

Богуцька підкреслила, що радіє тому, що Беленюк став народним депутатом.

– І дуже рада тому, що діти від змішаних шлюбів стають прекрасними членами нашого суспільства. Якщо Жан образився, прошу у нього вибачення. Решта нехай ображаються на себе за те, що прочитали не те, що я написала, – додала вона.

Раніше Беленюк розповів, як поєднує роботу у Верховній Раді і підготовку до Ігор-2020 в Токіо.