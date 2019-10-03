Рада підтримала за основу законопроект про внесення змін до закону про столицю України — місто-герой Київ.

Законопроект №2143, який підтримали 244 депутати, розділяє повноваження і посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також вводить районні державні адміністрації.

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Згідно із законопроектом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат, а голова КМДА здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування.

Автори законопроекту також пропонують відновити районні ради в Києві як представницькі органи жителів районів міста.

Раніше перший заступник глави фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив про підготовку змін до законодавства про столицю України. Документ, зокрема, передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві.