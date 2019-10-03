Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав нардепів не “задовольняти фізіологічні потреби” в сесійній залі Верховної Ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не їсти і не палити в залі парламенту.

– До мене звернулися народні депутати з таким проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Включаючи Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюся до всіх: в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби, – сказав він.

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Заяву Разумкова депутати зустріли сміхом.

До слова, подібне прохання Разумкова було викликане інцидентами, що сталися цього тижня. Журналісти зафіксували, як один з нардепів ходить по залу Ради з судочком і їсть. А депутат фракції Опозиційна платформа – За життя Ілля Ківа попався за непристойним заняттям на робочому місці.