Чорноморка – рибна еколавка, мережа ресторанів. Чим заклад приваблює таку кількість відвідувачів та чи варто до нього йти – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва відвідала один з ресторанів мережі Чорноморка, який розташований на Подолі.

Заклад поєднує два формати – ресторан та гастрономічну лавку, де можна купити свіжу рибу та морепродукти.

Ресторан розташований на вул. Ярославська 5/2, за 10 хвилин від станції м. Контрактова площа.

Заклад я відвідала в середу ввечері, здивувало те, що вільних місць на терасі не було, всередині виявилося лише кілька.

Рекомендую столик бронювати заздалегідь, інакше доведеться стояти в живій черзі.

Перше, що кидається в очі – це величезна вітрина з рибою, морепродуктами та акваріум з устрицями. В Чорноморці привітно зустрічають, а адміністратор ввічливо допомагає знайти місце.

Замовлення прийняли швидко, та чекати його довго не довелося. Офіціанти ввічливі та намагаються бути вкрай уважними до кожного клієнта, незважаючи на велику кількість відвідувачів. Втім, за сусідніми столиками було декілька інцидентів.

Зокрема, через вузькі проходи на терасі клієнтка випадково штовхнула офіціанта, а він, в свою чергу, перекинув тацю на іншого відвідувача. Але конфліктну ситуацію швидко вирішили.

Персонал допомагає один одному, практично щоразу підходив новий офіціант.

До слова, в закладі є дитячі стільчики та пеленальний столик, але дитячої кімнати немає.

Чорноморка на Подолі – це просторе двоповерхове приміщення, в якому переважає білий колір з акцентами блакитного. Високі стелі, морські деталі, колони, заповнені раковинами від устриць, велика кількість зелені та дерева.

Одна з родзинок ресторану – це справжній баркас посеред залу, який служить вітриною. Складається відчуття, що ти недалеко від морського узбережжя.







































Чорноморка на Подолі: олів’є з лососем, мідійний жовтень та гори риби – Ситий в7 / 10 фотографий

У всьому закладі простежується єдина концепція. Все виглядає просто та стильно.

Тераса в Чорноморці літня, 2 жовтня мені ще вдалося посидіти на ній. Як я вже говорила, на терасі мало місця та вузькі проходи, хотілося б більше простору. Неохайно та незатишно.

Занадто тісно стоять столи, буквально впритул, відповідно, занадто шумно, навіть нехотя слухаєш розмови всіх сусідів, – сказав відвідувач ресторану.















Чорноморка на Подолі: олів’є з лососем, мідійний жовтень та гори риби – Ситий в7 / 4 фотографии

У сіфуд-ресторані різноманітне меню, яке містить молюски та морепродукти, рибу, закуски, салати, основні страви, гарніри і навіть десерти. Кількість грам ніде не вказана.

До речі, зараз в Чорноморці проходить мідійний жовтень, у відвідувачів є можливість спробувати мідії в різноманітних соусах. У мережі нерідко проводять різноманітні акції або пропозиції.

Барна карта містить безалкогольні напої, коктейлі, фреші, каву, чай, пиво, різноманітний вибір вин та класичного алкоголю.

Я замовила собі Олів’є з лососем, чорноморські мідії в мушлях та пиво Хмелевус (0,3 л).

Олів’є з лососем – гарна подача та цікавий смак. Все те саме, що в класичному рецепті, тільки замість ковбаси або курячого філе лосось та свіжий горошок. Замість лосося можна додати мідії або рапани.







Чорноморка на Подолі: олів’є з лососем, мідійний жовтень та гори риби – Ситий в7 / 2 фотографии

Чорноморські мідії в мушлях (300 грам). Мідії я замовила в пряно-медовому соусі, який виявився дуже солодким – дивне поєднання, не для мого смаку. У кількох молюсках попався пісок, також до них додається три скибочки хліба, щоб вимочувати соус. Більшу частину ваги забирають мушлі, якби я перед цим не з’їла салат, то не наїлася б.

Ціни в Чорноморці прийнятні, тим більше для морепродуктів. За своє замовлення я заплатила 186 грн.

З меню можна ознайомитись вже на вході в ресторан, наприклад, брускети з малосольною тюлькою, домашніми шпротами та дунайським оселедцем – 77 грн, карпачо з лосося – 183 грн, тартар з тунця – 257 грн, теплий салат з морепродуктами – 193 грн, олів’є з м’ясом мідій/рапана/лосося – 96 грн, паста з молюсками – 186 грн, пюре з водоростями чука – 52 грн.

Мідії чорноморські в раковинах від 42 грн за 300 грам до 272 грн за 1 000 грам, м’ясо чилійських мідій в томатному соусі з овочами – 108 грн, в вершковому соусі – 138 грн.

Барабуля – 98 грн, камбала – 72 грн, ставрида – 62 грн, кефаль-гостроніс – 62 грн, корюшка – 69 грн, сібас – 79 грн, чорноморська креветка – 15 грн, хвости чорних тигрових креветок – 140 грн, кальмар – 74 грн, морський гребінець – 235 грн, лобстер – 204 грн. Ціни вказані за 100 грам. Меню з рибою, молюсками і морепродуктами змінюється щодня.







Чорноморка на Подолі: олів’є з лососем, мідійний жовтень та гори риби – Ситий в7 / 2 фотографии

Філіжанка еспресо або американо – 32 грн (30 грн середня ціна в закладах столиці), лате – 48 грн, чай – 54-65 грн, безалкогольні напої – 25-68 грн, яблучний фреш – 54 грн.

Ігристі вина – 59-138 грн, білі вина – 78-104 грн, червоні вина – 55-98 грн – ціна вказана за 150 грам.

У Чорноморку я повернуся точно, тільки столик забронюю заздалегідь, адже стільки всього хочеться спробувати.

Це відмінне місце для любителів свіжої риби, морепродуктів та незвичайних смаків. Ресторан чудово підійде для зустрічі з друзями або проведення часу зі своєю другою половинкою, тільки якщо у вас не романтична вечеря. Тут також можна купити все з собою, якщо не подобаються галасливі та багатолюдні місця і хочеться приготувати все самостійно.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва