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Діденко став головою ЦВК

Олега Діденка обрали головою Центральної виборчої комісії.

Діденко став головою ЦВК

Центральна виборча комісія обрала головою Олега Діденка, який потрапив до комісії за квотою Слуги народу.

За його кандидатуру проголосували 16 членів комісії на своєму першому засіданні.

Читайте: Що відомо про нових членів ЦВК – біографії і декларації

Діденко був єдиною кандидатурою на цю посаду.

До слова, він був й у минулому складі комісії.

Раніше народні депутати проголосували за призначення нового складу Центральної виборчої комісії, який запропонував президент Володимир Зеленський.

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