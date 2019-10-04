Олега Діденка обрали головою Центральної виборчої комісії. Все, що про нього відомо читайте в матеріалі Фактів ICTV.

39-річний Олег Діденко, який має юридичну освіту, призначений головою ЦВК за квотою Слуги народу.

Він закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Федьковича та Інститут публічного врядування та адміністрування Національної академії держуправління.

У 2003-2014 роках працював помічником депутатів Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва, Валерія Іщенко.

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До ЦВК Діденко займався приватною юридичною практикою, був виконавчим директором правничої групи Колегіум.

Він працював у Центральній виборчій комісії з квітня 2014 року, коли був призначений за квотою Удару Віталія Кличка.

У вересні 2018 року Верховна Рада змінила склад ЦВК через закінчення терміну його повноважень, проте Діденко залишився працювати, оскільки був одним з двох членів, які були призначені в старий склад пізніше і, відповідно, термін його повноважень ще не завершився.

Нагадаємо, Олега Діденка обрали головою Центральної виборчої комісії.