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Факти / Україна

До -6°. В Україну йдуть заморозки

В Україну йдуть заморозки до -6°, зливи і грози.

До -6°. В Україну йдуть заморозки

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила українців про заморозки.

7-9 жовтня у північних, західних і центральних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0-5°.

7 жовтня у південних і східних областях на поверхні грунту заморозки 0-6°. Вночі 7-9 жовтня у Києві температура опуститься до 0-3°.

Читайте: Погода в Україні на 5 жовтня (КАРТА)

5 жовтня у південних, вдень і у Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях пройдуть сильні дощі, місцями з грозами.

До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

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