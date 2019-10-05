5 жовтня в Україні буде холодно, а частину країни накриють дощі та грози.
5 жовтня на сході та півдні України пройдуть дощі, місцями з грозами.
На заході уночі очікується всього 5-7°С тепла, а на сході 10-13°С. На півдні країни вдень повітря прогріється до 15-21°С, але передбачаються грози.
Без опадів буде у Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, там очікується до +15°С.
У Києві сьогодні буде сонячно.
Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-7°С тепла, вдень – 11-13°С.
Читайте: Дощі та потепління до +25: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)
До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.
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