Вибори до місцевих рад повинні відбуватися за мажоритарною системою, крім Києва.

На думку першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, вибори у Києві повинні відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками.

На місцевому рівні ми хочемо мажоритарку, крім Києва, – сказав Корнієнко.

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За словами нардепа, модель мажоритарної системи для виборів до обласних рад повинна бути такою, щоб від кожної громади обов’язково був депутат.

Тому це питання вже обговорюють під час доопрацювання Виборчого кодексу.

Крім того, у фракції Слуга народу вважають за потрібне скоротити термін повноважень місцевих рад до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше Олександр Корнієнко повідомив, що вибори у Києві 8 грудня малоймовірні.

Фото: Слуга народа