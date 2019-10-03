Режим тиші на Донбасі має дотримуватися принаймні тиждень, аби почалося розведення військ.

У Міністерстві оборони України зазначили, що основною умовою для початку розведення військ на Донбасі є дотримання режиму тиші на ділянці розведення протягом семи днів.

Розведення відбуватиметься на відстань одного кілометра від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто виконується обома сторонами. Ділянками розведення стануть населені пункти Золоте і Петрівське.

– Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відвід особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється, – уточнили в МОУ.

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Також у відомстві зазначили, що на сьогодні у Станиці Луганській завершився перший етап розведення. Наразі триває процес демонтажу інженерних споруд.

До слова, Зеленський зустрівся з депутатами і головами фракцій, щоб пояснити позицію України щодо формули Штайнмаєра.