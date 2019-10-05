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Факти / Україна

Затопило вулиці і під’їзди: у Дніпрі добу не вщухає злива

У Дніпрі через сильну та тривалу зливу, яка вже йде майже добу, затопило вулиці.

Злива

У п’ятницю у Дніпрі розпочалася сильна злива з грозою. Через добу погода не покращилася.

Місцеві жителі діляться у соціальних мережах фото і відео негоди, а також наслідками сильних опадів.

Читайте: 5 пісень про осінь, які допоможуть вибратися з депресії

Вулиці та дороги так сильно затопило дощем, що проїхати ними практично неможливо. Маршрутки буквально пливуть містом.

Нагадаємо, що в Україну йдуть заморозки до -6°, зливи і грози.

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