Володимир Зеленський просить Еммануеля Макрона продовжити операцію з порятунку членів екіпажу судна Bourbon Rhode.

Президент України Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо членів екіпажу судна Bourbon Rhode, серед яких були українці.

У своєму зверненні глава держави уточнив, що Київ досі залишається невідомою доля шести громадян України.

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Також Зеленський подякував Макрону за зусилля рятувальних служб Франції з порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. У МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

Фото: bourbonoffshore.com