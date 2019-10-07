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Факти / Україна

Спрощення переміщення громадян і товарів на Донбасі – Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі.

КПВВ Золоте

Володимир Зеленський 7 жовтня підписав указ №738/2019 Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду.

У документі, серед іншого, глава держави доручає уряду опрацювати питання спрощення в’їзду-виїзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Кабміну також доручено організувати на таких пунктах надання медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

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Крім того, Зеленський просить поліпшити проїзд та безпеку громадян шляхом ремонту автодоріг загального користування державного значення H-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (на ділянці Старобільськ – Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк – Новоайдар.

Раніше в МЗС завили, що розведення сил на Донбасі 7 жовтня не проводитимуть, оскільки бойовики обстріляли Петрівське і Золоте.

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