Бізнес отримає право самостійно розробляти касові апарати та використовувати їх під час торгівлі.

Після набуття чинності закону про обов’язкове використання касових апаратів у торгівлі підприємці зможуть використовувати, крім безкоштовного програмного забезпечення, програмні розробки інших виробників.

За словами голови Державної податкової служби Сергія Варланова, протягом шести місяців в Україні планують провести всі необхідні тестування для того, аби запровадити нові правила роботи з касовими апаратами.

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Сергій Варланов також зазначає, що таке рішення допоможе вивести з тіні цілі сектори економіки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні дозволили замінити касові апарати смартфонами.