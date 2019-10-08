PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Підприємцям дозволять розробляти і користуватися власними касовими апаратами

Бізнес отримає право самостійно розробляти касові апарати та використовувати їх під час торгівлі.

касовий апарат

Після набуття чинності закону про обов’язкове використання касових апаратів у торгівлі підприємці зможуть використовувати, крім безкоштовного програмного забезпечення, програмні розробки інших виробників.

За словами голови Державної податкової служби Сергія Варланова, протягом шести місяців в Україні планують провести всі необхідні тестування для того, аби запровадити нові правила роботи з касовими апаратами.

Читайте: Штрафів у 250% і вбивства бізнесу не буде: ДПСУ пояснила закон про РРО

Сергій Варланов також зазначає, що таке рішення допоможе вивести з тіні цілі сектори економіки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні дозволили замінити касові апарати смартфонами.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

верховна рада
У Раді пропонують ввести податок на обмін готівкової валюти
Даниил Гетманцев
В Україні можуть заборонити ФОПам надавати послуги
Штрафів у 250% і вбивства бізнесу не буде: ДПСУ пояснила закон про РРО
Штрафів у 250% і вбивства бізнесу не буде: ДПСУ пояснила закон про РРО
Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук
Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук
Глава ДПС розповів, як видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек
Глава ДПС розповів, як видаватимуть електронні чеки і повертатимуть кешбек
Податок на нерухомість
Ціна держави: які податки українці платять із зарплати
З наступного року уряд планує зменшувати податки – Гончарук
З наступного року уряд планує зменшувати податки – Гончарук
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
Чим загрожують Україні зміни до Податкового кодексу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка