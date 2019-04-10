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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні дозволили замінити касові апарати смартфонами

Державна фіскальна служба внесла в реєстр 8 нових моделей касових апаратів, які дозволяють проводити розрахунок за допомогою смартфону або планшету.

Смартфон

Серед нових касових апаратів знаходиться й система так званого електронного чека, яка дозволить продавати товари, використовуючи спеціальні програми на комп’ютері, смартфоні або ж планшеті.

Нові касові апарати пропонують використовувати в режимі тестування усім зацікавленим суб’єктам господарювання.

У Державній фіскальній службі заявили, що експеримент триватиме до кінця 2019 року, а за його результатами приймуть рішення щодо впровадження технології у широкий обіг.

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Заміна касових апаратів на смартфони і планшети має скоротити відповідні витрати підприємців.

До слова, у Міжнародному валютному фонді вважають, що зростання економіки України продовжиться й у 2019-2020 роках.

Джерело: ДФС

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