Як шахраї крадуть гроші з банківських карток українців і які популярні схеми використовують аферисти, читайте на сайті Факти ICTV.

СМС про блокування карти

Шахраї надсилають повідомлення, що ваша карта заблокована і потрібно негайно зателефонувати за вказаним номером, нібито для виправлення ситуації.

Так шахраї виманюють у вас усі дані картки аби зняти з неї кошти.

– Банк вам ніколи не буде телефонувати і казати, що ваша картка заблокована. Зазвичай, якщо ви хочете щось дізнатися, то самі телефонуєте до кол-центру, – пояснює адвокат Віталій Собкович.

Шахрайство на касі

Будьте дуже уважні, коли розраховуєтесь карткою на касі. Деякі касири у торговельному центрі запам’ятовують номери карток та СVV код, і використовують ці дані, розраховуючись в інтернет-магазинах.

Аби такого не сталося з вами, фінансовий експерт Олег Пензин радить встановити ліміт оплати.

– Коли відбувається оплата через інтернет, вам приходить повідомлення від банку про можливі списання, а також прохання ввести контрольну послідовність цифр, – радить експерт.

Мобільні додатки

Уважно читайте правила, з якими погоджуєтесь, коли завантажуєте додаток. Тому що таким чином ви самі дозволяєте шахраям діяти.

У жодному разі не користуйтеся піратськими додатками та підозрілими сайтами для розрахунку через інтернет.

До речі, раніше ми писали, як уберегти свою техніку від шахраїв у сервісних центрах.