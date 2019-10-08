Як шахраї крадуть гроші з банківських карток українців і які популярні схеми використовують аферисти, читайте на сайті Факти ICTV.
СМС про блокування карти
Шахраї надсилають повідомлення, що ваша карта заблокована і потрібно негайно зателефонувати за вказаним номером, нібито для виправлення ситуації.
Так шахраї виманюють у вас усі дані картки аби зняти з неї кошти.
– Банк вам ніколи не буде телефонувати і казати, що ваша картка заблокована. Зазвичай, якщо ви хочете щось дізнатися, то самі телефонуєте до кол-центру, – пояснює адвокат Віталій Собкович.
Шахрайство на касі
Будьте дуже уважні, коли розраховуєтесь карткою на касі. Деякі касири у торговельному центрі запам’ятовують номери карток та СVV код, і використовують ці дані, розраховуючись в інтернет-магазинах.
Аби такого не сталося з вами, фінансовий експерт Олег Пензин радить встановити ліміт оплати.
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– Коли відбувається оплата через інтернет, вам приходить повідомлення від банку про можливі списання, а також прохання ввести контрольну послідовність цифр, – радить експерт.
Мобільні додатки
Уважно читайте правила, з якими погоджуєтесь, коли завантажуєте додаток. Тому що таким чином ви самі дозволяєте шахраям діяти.
У жодному разі не користуйтеся піратськими додатками та підозрілими сайтами для розрахунку через інтернет.
До речі, раніше ми писали, як уберегти свою техніку від шахраїв у сервісних центрах.