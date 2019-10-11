Прес-конференція президента Володимира Зеленського 10 жовтня тривала більше 14 годин. За цей час глава держави зустрівся з 300 представниками засобів масової інформації. Факти ICTV зібрали найважливіші заяви Зеленського.

Найважливішими темами на прес-конференції президента Володимира Зеленського були: війна на Донбасі, невдоволення суспільства, яке проявилося після узгодження формули Штайнмаєра, а також тиск президента США Дональда Трампа на лідера держави.

Зеленський впевнений, що для завершення конфлікту на Донбасі необхідно провести особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Проте наразі зазначене питання не обговорюється, можливо, його порушуватимуть під час переговорів у нормандському форматі, дата яких повинна стати відома наступного тижня. Глава України також заявив, що готовий вести прямі переговори з Путіним щодо звільнення утримуваних осіб.

Він також згадав про розведення сил на Донбасі, яке викликало масове невдоволення. За словами президента, відведення сил є однією з умов проведення переговорів у нормандському форматі.

Зеленський сказав, що готовий до діалогу з ветеранами, які виступають проти відведення сил.

– Треба пояснювати свою позицію. Вчора у нас була зустріч з ветеранами – 99% тих, хто там був, говорять – а чого ви не комунікуєте? Говорити з ветеранами, які є в Золотому, треба, – сказав президент.

На зустрічі нормандської четвірки глава України планує порушити низку важливих питань, серед яких перегляд порядку реалізації Мінських домовленостей, введення миротворців на Донбас, які мають бути на кордоні з РФ.

Він також вважає, що зараз ситуація на Донбасі схожа на Придністров’я. Якщо переговори у нормандському форматі не допоможуть у завершенні конфлікту, доведеться шукати план Б.

Читайте: Більше жодних розмов про імпічмент – Трамп про прес-конференцію Зеленського

Зеленський не планує публікувати стенограми розмов з Путіним, оскільки на цьому всі зустрічі або розмови з ним можуть завершитися.

Президент також заявив, що жодних договорів між США і Росією щодо України без її участі не має бути, бо “це буде поганим сигналом не тільки для України”.

Згадуючи зовнішню політику, він розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом.

– Дзвінок жодним чином не міг впливати на наші відносини з США. У нас було кілька дзвінків з США. Тому цей дзвінок впливав тільки на одне — нам потрібно домогтися зустрічі, нам потрібно обов’язково зустрітися з президентом. Я хотів показати нашу команду, я хотів його затягнути в Україну, – сказав Зеленський.

Багато президент розповів і про роботу, яку потрібно провести в країні. Він заявив, що новий Кабмін має продемонструвати свою ефективність, і для цього у міністрів є час до кінця 2019 року.

Якщо реальних результатів не буде, то їх звільнять.

Крім того, монокоаліція фракції Слуга народу теж має показати, що здатна знаходити компроміс, інакше через рік президент розпустить Верховну Раду.

Загалом парламенту необхідно ухвалити 256 законопроектів, 74 з яких є пріоритетними. Серед цих ініціатив є і зміна законодавства щодо ФОП, і президент її підтримує.

Результат своєї роботи вже до 1 листопада мають продемонструвати і правоохоронні органи. До цієї дати вони повинні показати кілька гучних справ.

Президент вважає, що олігархи, яким вдалося заробити в Україні, тепер мають працювати на неї.

За словами Зеленського, комунальні послуги в Україні можуть подорожчати лише в тому випадку, якщо буде знижена їх частка в споживчому кошику.

У розмові з журналістами глава держави згадав легалізацію грального бізнесу. Він вважає, що вона допоможе прибрати нелегальні гральні заклади з вулиць. Спочатку легалізація буде лише у п’ятизіркових готелях, і президент сподівається, що вона допоможе збільшити їх кількість в Україні.

За час проведення прес-конференції її тричі зривали люди, які відвідували Kyiv Food Market.

До слова, Факти ICTV вели текстовий онлайн прес-марафону президента Зеленського.