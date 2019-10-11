Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент України Володимир Зеленський зустрілися під час Другого форуму регіонів України та Білорусі, де Лукашенко висловив сподівання про співпрацю в космічній галузі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив президенту України Володимиру Зеленському сподівання про співпрацю у космічних проектах. Конкретних умов публічно ніхто не назвав. Однак очевидно, що Білорусь бачить серйозні наміри України розвивати космічний потенціал.

Про це, зокрема, свідчить ухвалення Верховною Радою у другому читанні законопроекту, який відкриває українське небо для приватних аерокосмічних компаній. Документ враховує міжнародні вимоги та найкращі світові практики. Хто здатен дати старт розвитку космічної галузі в Україні та чи є зараз конкуренція на внутрішньому ринку?

Допоможіть нам з ракетобудуванням

4 жовтня на зустрічі у Житомирі під час Другого форуму регіонів України та Білорусі Лукашенко був лаконічним і точним. Він дав зрозуміти Зеленському, що розраховує на співпрацю.

– Ми сьогодні, напевно, на злобу дня, зайнялися серйозно ракетобудуванням. Ми ніколи не робили цього у радянські часи. Життя до цього підштовхнуло. У вас (в Україні, – Ред.) ця школа є. Будь ласка, ви нам допоможіть. Ми не за п’ять років освоїмо цю програму, а за півтора-два, – сказав білоруський лідер.

В обмін на допомогу з розвитком космічної галузі Лукашенко запропонував співпрацю над підприємствами з випуску тракторів і комбайнів для збору врожаю.

– А ми (Білорусь, – Ред.) прийдемо з тим продуктом, товаром і технологіями до вас. І будемо розвивати те, що ніколи не розвивалось у вас, але дуже потрібне. Україна – це житниця, що годувала весь Радянський Союз. І сьогодні ви отримуєте захмарні валові збори зерна. Мені щойно сказали: 75 млн. І я досі повірити у це не можу, адже Україна у такий непростий час зібрала такий врожай. Та без трактора, автомобіля чи комбайна це неможливо. А виробництво цього завжди було в нас. Ми готові з вами не просто ділитися, а разом працювати над цими підприємствами і створювати філіали в Україні, – запевнив президент Білорусі.

Українське небо – приватникам

Після публічних виступів Зеленський і Лукашенко ознайомилися з космічними розробками групи Noosphere, які були представлені на форумі. Президентам показали оптичний супутник із корисним навантаженням, встановлення електричного двигуна, а також – ракети-носії компанії Firefly Aerospace для запуску вантажів у космос, макети яких і вручили лідерам України та Білорусі.

Американська компанія Firefly українського бізнесмена Макса Полякова має свій науково-дослідницький центр у Дніпрі, де конструкторськими роботами і експериментальними розробками займаються понад 150 людей. До речі, NASA обрала Firefly для програми доставки вантажів на Місяць із загальним бюджетом $2,6 млрд. На фоні збиткового державного КБ Південне, яке, за даними Державної аудиторської служби, у 2018 році недоотримало прибутку на суму у понад 116 млн грн, саме Firefly виглядає майбутнім основним гравцем на космічному ринку в Україні.

Однак Лукашенкові й Білорусі компанія Полякова сприяти не зможе. Згідно з домовленостями аерокосмічного підприємства й уряду США, американська Firefly не може будувати ракети для Білорусі. Варто зауважити, що в Україні космічною діяльністю наразі можуть займатися лише державні структури. Однак схоже, що це зовсім скоро зміниться. Депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект, що відкриває українське небо для приватних компаній. Це зумовлено необхідністю залучень інвестицій у галузь та створенням конкуренції, яка сприятиме космічному розвитку України.

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Закон дозволить приватним компаніям займатися виробництвом, випробуванням та експлуатацією ракет-носіїв, а також – запускати їх у космос. Для остаточного запровадження закону залишилось третє читання і підпис Зеленського.

Що далі?

Як виглядатиме космічний ринок України із новим законом, спрогнозувати важко. Експерти вважають відкриття неба приватникам позитивним сигналом, що створить продуктивну динаміку і допоможе вивести вітчизняну галузь з тіні. Наразі ж видно лише двох гравців вітчизняного космічного ринку – це КБ Південне, яке від Дня незалежності має повну свободу дій в Україні, та компанія Firefly Aerospace Макса Полякова, якій руки розв’яжуть лише з ухваленням нового закону.

Варто зазначити, що законопроект є лише одним із кроків до відкритого космосу. Перед початком перемовин із Державним космічним агентством України (ДКАУ) приватні компанії мають отримати дозвіл на використання повітряного простору, пройти екологічну експертизу, сертифікації та експортний контроль. Бюрократія нібито залишається, та новий законопроект усуває корупційні ризики у взаємодії з ДКАУ.

Нагадаємо, Україна і Білорусь обговорюють можливості альтернативних шляхів постачання енергоресурсів, а також готові говорити про збільшення постачання білоруських нафтопродуктів.