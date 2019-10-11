10 жовтня президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію, яка тривала близько 14 годин. Факти ICTV зібрали реакцію міжнародних ЗМІ на прес-марафон президента України.

Велику увагу на прес-конференцію президента Володимира Зеленського звернули в американський виданнях, сказавши, що це було справжнє спілкування з журналістами.

Washington Post пише, що не було жодних підготовлених запитань, що значно відрізняється навіть від заходів у Білому домі, де практично немає брифінгів та прес-конференцій.

Згадуючи США і розмову з американським президентом Дональдом Трампом, Зеленський говорив, що на нього не чинили тиску і просив не втягувати Україну у проблеми іншої країни.

У Bloomberg зауважили, що місце проведення прес-конференції було зовсім незвичним. У виданні написали, що протягом дня Зеленський відповідав на питання про Трампа, війну на Донбасі та нову владу в Україні, “проводячи день в устричному барі”.

– Тим часом, пересічні люди блукали довкола лише за кілька метрів, купуючи мафіни та періодично вигукуючи власні питання чи скарги, – пишуть про прес-конференцію у New York Times.

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В LA Times вважають, що прес-конференція Зеленського була скликана для того, щоб розвінчати міф про недоступність українського президента для ЗМІ.

У виданні також пишуть, що він намагається показати, що має намір бути зовсім іншим главою України.

Також ЗМІ звертають увагу на те, що Зеленський побив рекорд з часу проведення прес-конференцій, який раніше тримав президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В Independent пишуть про те, що Зеленський не завжди міг говорити про різноманітні питання без роздратування.

Також президент іноді сперечався з журналістами, що не надавало йому переконливості.

До слова, Володимир Зеленський запевнив, що не збирається здавати інтереси України.