Протягом двох тижнів рятувальники шукають шістьох українців після аварії судна Bourbon Rhode.

В Атлантичному океані триває операція з порятунку членів екіпажу затонулого судна Bourbon Rhode.

За словами омбудсмена Людмили Денісової, вже протягом двох тижнів невідома доля шести громадян України: Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В’ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва.

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Денісова уточнила, що пошуково-рятувальною операцією керує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого знаходилися українці. У МЗС повідомили, що двоє з врятованих членів екіпажу – громадяни України.

Фото: bourbonoffshore.com