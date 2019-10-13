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Факти / Україна / Суспільство

Грошей на відновлення Донбасу немає – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що грошей на відновлення Донбасу немає, бо наразі це передчасне питання.

Грошей на відновлення Донбасу немає – Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що витрати пов’язані з реінтеграцією Донбасу обчислюються десятками мільярдів.

– У американського уряду була нездійснена ініціатива щодо реінтеграції Палестини з фондом в $50 млрд на три роки. Я думаю, що у нас суми можуть бути вище, – зазначив Арахамія.

Він також висловив думку, що питання про фінансування відновлення Донбасу правильне, але передчасне.

– Коли повернемо контроль над територіями, тоді і треба буде шукати джерела фінансування, – зазначив нардеп.

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Арахамія зазначив, що переговорний процес щодо Донбасу буде довгим, тож провести зараз переговори з партнерами про фінансування Донбасу неможливо.

– Навіть якщо трапиться Нормандія, нам в один день не скажуть: все, забирайте Донбас. Переговорний процес буде довгим. Ми ж розуміємо, що у нас грошей на відновлення Донбасу немає. Десь доведеться брати.

Ви зараз можете провести політичні переговори з партнерами про фінансування Донбасу, якщо на столі немає реалістичного плану? Неможливо. Інакше ми ризикуємо перетвориться в інститут стратегічних досліджень, яких безліч, – пояснив Арахамія.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.

Джерело: LB.ua

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