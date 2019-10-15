PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як оформити іпотеку: необхідні документи та вимоги до позичальника

Останнім часом зростає популярність іпотечних програм. Найважче в подібному отриманні кредиту на квартиру – переконати банк у власній надійності. Факти ICTV розібралися, які документи потрібні для іпотеки, щоб отримати позитивне рішення. 

Як оформити іпотеку: необхідні документи та вимоги до позичальника

Оцініть свої шанси

Перш ніж почати збирати документи, переконайтеся, що зможете пройти мінімальні вимоги банку:

  • Вік: від 21 (на момент отримання іпотеки) до 65 років (на момент погашення).
  • Прописка в місті, в якому плануєте купувати квартиру.
  • Громадянство України.
  • Стаж на поточному місці роботи від 12 місяців.
  • Постійний дохід, який вдвічі перевищує виплати за іпотекою.
  • Хороша кредитна історія (чи так це – дивіться на сайті Українського бюро кредитних історій).

Шанси також підвищуються, якщо оформлювати іпотеку за партнерською програмою, яку банк уклав із забудовником. Такі програми є в Ощадбанку, Кредобанку, Укргазбанку, банках Глобус та Аркада.

Пакет документів

Після того, як переконаєтесь, що маєте усі шанси на отримання кредиту та оберете банк, переходьте до збирання документів. Їх список може відрізнятися залежно від вимог конкретного банку, але склад основного пакету такий:

  • Український паспорт.
  • Ідентифікаційний код (ІПН).
  • Одруженим: свідоцтво про шлюб, паспорт та ІПН дружини/чоловіка.
  • Розлученим: свідоцтво про розлучення.
  • Документи про дохід (довідка з місця роботи за 6 або 12 місяців).

Читайте: Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами

Які документи потрібні для іпотеки крім цього? До основного пакету можна додати інформаційний лист, який надає забудовник. Це цілком реально, якщо вже визначилися з бажаним об’єктом нерухомості. В інформаційному листі вказуються параметри квартири: загальна площа, технічні характеристики, номер поверху, вартість.

Що далі?

Щойно будете готові, відправляйте заявку в банк. У більшості випадків це можна зробити онлайн.

Співробітник банку може порадити допрацювати документи або вибрати дешевше житло. На цьому етапі банк може винести попереднє рішення, а потім змінити його.

Перед тим, як оформити іпотеку чи відмовити у цьому, вас мають покликати на особисту зустріч. На ній співробітник банківського закладу може попросити про додаткові застави та поруку. Іноді просять приходити на зустріч з чоловіком або дружиною.

Остаточне рішення про видавання або відмову в іпотеці виноситься протягом двох-трьох днів. Позичальника повідомляють про це телефоном.

До слова, Мінфін обговорює запуск у 2020 році пільгової програми купівлі житла для військових.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

гроші
Облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки – НБУ назвав умови
Яку комісію і за що отримують ріелтори
Яку комісію і за що отримують ріелтори
як взяти кредит на авто
Як взяти кредит на авто: основні етапи
Закон про імпічмент
Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами
Ремонт доріг
Україна отримає на дороги від банків Європи кредит у €900 млн
Олександр Гончарук
Ставки за кредитами можуть знизитися до 12% влітку 2020 року – Гончарук
львов
Заробітчани скуповують нерухомість в Україні – FT
Як дізнатись свою кредитну історію
В Україні хочуть змінити правила видавання кредитів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка