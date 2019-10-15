Останнім часом зростає популярність іпотечних програм. Найважче в подібному отриманні кредиту на квартиру – переконати банк у власній надійності. Факти ICTV розібралися, які документи потрібні для іпотеки, щоб отримати позитивне рішення.

Оцініть свої шанси

Перш ніж почати збирати документи, переконайтеся, що зможете пройти мінімальні вимоги банку:

Вік: від 21 (на момент отримання іпотеки) до 65 років (на момент погашення).

Прописка в місті, в якому плануєте купувати квартиру.

Громадянство України.

Стаж на поточному місці роботи від 12 місяців.

Постійний дохід, який вдвічі перевищує виплати за іпотекою.

Хороша кредитна історія (чи так це – дивіться на сайті Українського бюро кредитних історій).

Шанси також підвищуються, якщо оформлювати іпотеку за партнерською програмою, яку банк уклав із забудовником. Такі програми є в Ощадбанку, Кредобанку, Укргазбанку, банках Глобус та Аркада.

Пакет документів

Після того, як переконаєтесь, що маєте усі шанси на отримання кредиту та оберете банк, переходьте до збирання документів. Їх список може відрізнятися залежно від вимог конкретного банку, але склад основного пакету такий:

Український паспорт.

Ідентифікаційний код (ІПН).

Одруженим: свідоцтво про шлюб, паспорт та ІПН дружини/чоловіка.

Розлученим: свідоцтво про розлучення.

Документи про дохід (довідка з місця роботи за 6 або 12 місяців).

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Які документи потрібні для іпотеки крім цього? До основного пакету можна додати інформаційний лист, який надає забудовник. Це цілком реально, якщо вже визначилися з бажаним об’єктом нерухомості. В інформаційному листі вказуються параметри квартири: загальна площа, технічні характеристики, номер поверху, вартість.

Що далі?

Щойно будете готові, відправляйте заявку в банк. У більшості випадків це можна зробити онлайн.

Співробітник банку може порадити допрацювати документи або вибрати дешевше житло. На цьому етапі банк може винести попереднє рішення, а потім змінити його.

Перед тим, як оформити іпотеку чи відмовити у цьому, вас мають покликати на особисту зустріч. На ній співробітник банківського закладу може попросити про додаткові застави та поруку. Іноді просять приходити на зустріч з чоловіком або дружиною.

Остаточне рішення про видавання або відмову в іпотеці виноситься протягом двох-трьох днів. Позичальника повідомляють про це телефоном.

До слова, Мінфін обговорює запуск у 2020 році пільгової програми купівлі житла для військових.