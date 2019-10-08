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Факти / Україна / Суспільство

Пільгову програму купівлі житла для військових запустять у 2020 році

Міністерство фінансів обговорює можливість запуску лізингової житлової програми для військовослужбовців у 2020 році.

Оксана Маркарова

Глава мінфіну Оксана Маркарова сказала, що на 223 млн грн збільшено обсяг видатків для забезпечення житлом військовослужбовців.

– З наступного року спробуємо ввести програму лізингу, яка дозволить за рахунок цих коштів забезпечити більшу кількість військовослужбовців житлом, – сказала Маркарова.

Воно додала, що такі програми вже працюють для співробітників Нацполіціі і рятувальників.

– Чим довше людина працює, тим менше вона платить лізинговий платіж, – зазначила Маркарова.

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За її словами, до другого читання проекту бюджету на 2020 рік можуть збільшити фінансування видатків на житло для ветеранів.

Нинішній варіант проекту бюджету на наступний рік передбачає 245,8 млрд грн або 5,4% ВВП на оборонний сектор, з яких 136 млрд грн або 3% ВВП – це витрати безпосередньо на Міністерство оборони.

Нагадаємо, зростання ВВП в Україні очікується на рівні 3% за підсумками 2019 року.

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