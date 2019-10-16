На окупованих територіях Донбасу представники “ЛДНР” проводять перепис серед цивільного населення.

Спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті за 15 жовтня повідомили про проведення перепису населення в ОРДЛО.

Про це вони дізналися від людей, які проживають на непідконтрольних уряду України районах Донецької області.

– У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та двоє чоловіків, які проводили перепис, повідомили Місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли навчання, і їм видавалися буклети з інструкціями, – йдеться у звіті.

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Місцеві жителі також розповіли, що перепис населення був добре анонсований у ЗМІ, а також через систему SMS-повідомлень.

Нагадаємо, відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відклали через ворожі обстріли, а про новий графік у Мінську 15 жовтня не змогли домовитися.

Джерело: ОБСЄ