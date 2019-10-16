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Факти / Україна / Політика

Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді схвалити передачу у власність територіальних громад гуртожитків, які перебувають у статутному капіталі колишніх державних і комунальних підприємств.

Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект

Уряд схвалив законопроект про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 рік.

У разі ухвалення, документ дозволить передати у власність територіальних громад гуртожитки, які перебували в статутному капіталі колишніх державних і комунальних підприємств.

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Реалізація такого рішення дозволить провести капітальний ремонт гуртожитків, а також забезпечити гідні умови проживання для громадян і їхніх сімей, які там живуть.

Факти ICTV також писали про те, чого хоче досягти Кабінет міністрів за п’ять років роботи.

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